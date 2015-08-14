Медицинский автопоезд работает в Партизанском районе

Медицинский автопоезд «Забота» на ближайшую неделю сделал остановку в Партизанском районе Приморья.

Как сообщили в краевом департаменте здравоохранения, передвижная поликлиника пробудет здесь до 23 августа включительно.

Запланировано, что в Партизанском районе врачи примут около 700 человек взрослого населения. О графике передвижения автопоезда «Забота» по селам района жители информированы заблаговременно. Кроме того, всю информацию о работе автопоезда местные жители могут получить в ФАПах и офисах врача общей практики. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Посетить врачей могут также жители других сел и деревень района.

Автопоезд «Забота» сделает в районе шесть остановок. 18 сентября прием ведется в поселке Волчанец, 19 сентября – в село Золотая Долина, 20 сентября – в селе Новицкое. С понедельника по среду врачи будут работать в селах Фроловка, Сергеевка и Молчановка.

Традиционно прием будут вести в эти дни терапевты, кардиолог, хирург, гинеколог, офталомолог, лор, специалист УЗИ диагностики, можно будет сдать клинические анализы и получить рекомендации по дальнейшей тактике лечения. Особое внимание врачей к пациентам, страдающим хроническими заболеваниями, а также онко- и кардионастороженность в отношении пациентов, которые давно не посещали специалистов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]