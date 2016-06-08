Уссурийцы, дома которых стали непригодны для проживания в результате наводнения, получат выплаты

42 жителя Уссурийска уже написали заявления с просьбой провести экспертизу и признать свои дома аварийными.

С подтопленцами встретился заместитель департамента труда и социального развития Приморского края Антон Нечухаев. Он рассказал, кто может претендовать на финансовую помощь, какой пакет документов для этого необходим, в какие сроки их надо предоставить и когда пострадавшие смогут получить свидетельства.

Признать дом аварийным можно только по желанию собственника. Если гражданин считает, что сможет отремонтировать свое жилище, то он вправе это сделать. Антон Нечухаев особо подчеркнул, что проводить независимую экспертизу о признании дома аварийным собственникам жилья не нужно. Эти работы берет на себя краевая администрация, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УГО.

«Размер выплат будет рассчитываться исходя из средней стоимости квадратного метра жилья, - отметил Антон Нечухаев. - Сегодня он составляет 35 000 рублей. Также будет учитываться количество граждан, зарегистрированных в пострадавшем жилом помещении».

Выплаты граждане смогут направить на строительство дома либо на приобретение жилья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]