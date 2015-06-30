Зарядка по утрам, отжимания и долгие прогулки — жительница Находки сможет дать фору многим молодым! Через несколько месяцев ей исполнится 103 года. Врачи утверждают: хронических заболеваний у долгожительницы нет.

Анастасия Бычкова, жительница г. Находка: «Я зарядкой занималась и лежа отжималась постоянно, пока сюда не попала».

Анастасию Борисовну уже выписали из больницы, в которой она стала уникальной пациенткой — самой взрослой на памяти врачей. При этом здоровье у долгожительницы в норме. В стационар она попала с переломом бедра.

Валерий Коляда, заведующий отделением травматологии КГБУЗ «Находкинская городская больница»: «За время моей работы в отделении это была самая возрастная пациентка, которая еще раз доказала незыблемый постулат, что возраст не является противопоказанием для качественной жизни. Важно, с каким здоровьем человек подошел к этому возрасту, как он следил за собой всю жизнь».

В Приморье Анастасию Борисовну привез сын. Здесь она занималась огородом даже когда ей было 90 лет. В молодости, шутит долгожительница.

Сейчас дачи нет, но физические упражнения не остались в прошлом. Ежедневную зарядку пенсионерка проводит не только для пользы тела, но и для ума: читает стихи, поет песни. В больнице вечерами собирала вокруг себя большую компанию.

Большая семья Анастасии Борисовны разбросана по всей России. Сейчас пенсионерка живет с невесткой и внуком, которые считают ее мамой.

Лариса Бычкова, невестка Анастасии Борисовны: «Я ехала и думала, как ее назвать. Если «мама», то она скажет: «Какая я тебе мама, вы не расписаны», если «Анастасия Борисовна», то тоже может не понять, а когда я ее увидела, то у меня просто вырвалось «мама».

В больнице женщина провела две недели. Сейчас чувствует себя хорошо, передвигается сама с помощью ходунков. Такое быстрое и, главное, бесплатное выздоровление стало возможным благодаря врачам больницы Находки.

Лариса Бычкова, невестка Анастасии Борисовны: «Операция была очень недешевая, но надо выразить слова благодарности коллективу больницы. Они сделали всё, чтобы операция прошла бесплатно».

Каждый день Анастасия Борисовна всё крепче стоит на ногах. С нетерпением ждет того дня, когда вновь сможет вернуться к долгим прогулкам по вечерам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]