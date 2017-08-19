Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:25
  0

На трассе Седанка-Патрокл из-за ДТП образовалась огромная пробка

На трассе Седанка-Патрокл из-за ДТП образовалась огромная пробка

Во Владивостоке на объездной трассе Седанка-Патрокл произошло ДТП с участием большегруза и нескольких автомобилей. Практически перекрыто движение в сторону Де-Фриза, образовалась огромная пробка, сообщает "Вест: Приморье" со ссылкой на инстаграм dps_vl.  

Видео - dps_control.


Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Это выгодно!
Отдых у моря