На трассе Седанка-Патрокл из-за ДТП образовалась огромная пробка
Во Владивостоке на объездной трассе Седанка-Патрокл произошло ДТП с участием большегруза и нескольких автомобилей. Практически перекрыто движение в сторону Де-Фриза, образовалась огромная пробка, сообщает "Вест: Приморье" со ссылкой на инстаграм dps_vl.
Видео - dps_control.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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