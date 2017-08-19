На трассе Седанка-Патрокл из-за ДТП образовалась огромная пробка

Во Владивостоке на объездной трассе Седанка-Патрокл произошло ДТП с участием большегруза и нескольких автомобилей. Практически перекрыто движение в сторону Де-Фриза, образовалась огромная пробка, сообщает "Вест: Приморье" со ссылкой на инстаграм dps_vl.

Видео - dps_control.

Публикация от 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) Авг 18 2017 в 6:42 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]