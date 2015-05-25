«Вести: Приморье. Интервью»: Убийство ребенка во Владивостоке. Как сформировать безопасное пространство для детей?
«Вести: Приморье. Интервью» с Дмитрием Самусенко, координатором отряда по поиску пропавших детей, Анастасией Гороховой, главврачом краевой клинической детской психиатрической больницы и Мариной Гольтяеврй, зав. кризисно-адаптационным центром «Мир ребенка».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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