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Свыше 200 нетрезвых водителей привлекли к ответственности полицейские в курортных зонах Приморья

Свыше 200 нетрезвых водителей привлекли к ответственности полицейские в курортных зонах Приморья

Фото: 1avtourist.ru

С пятницы по воскресенье полиция края провела профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений правил движения на аварийно-опасных участках дорог региона.

В ходе рейдов выявлено и привлечено к административной ответственности более 3 тысяч нарушителей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК. Так, 245 водителей создали аварийно опасную ситуацию, не снизив скорость у пешеходного перехода, 290 жителей и гостей  края проигнорировали использование ремней безопасности, 288 родителей нарушили правила перевозки несовершеннолетних, 468 человек — правила перехода проезжей части,  223 водителя привлечены к ответственности за управление авто в состоянии алкогольного опьянения,  319 – за превышение допустимой скорости движения.

В предстоящие выходные на наиболее проблемных участках дорог вновь пройдут комплексные профилактические мероприятия по пресечению нарушений всех категорий участников дорожного движения.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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