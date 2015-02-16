Свыше 200 нетрезвых водителей привлекли к ответственности полицейские в курортных зонах Приморья
С пятницы по воскресенье полиция края провела профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений правил движения на аварийно-опасных участках дорог региона.
В ходе рейдов выявлено и привлечено к административной ответственности более 3 тысяч нарушителей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК. Так, 245 водителей создали аварийно опасную ситуацию, не снизив скорость у пешеходного перехода, 290 жителей и гостей края проигнорировали использование ремней безопасности, 288 родителей нарушили правила перевозки несовершеннолетних, 468 человек — правила перехода проезжей части, 223 водителя привлечены к ответственности за управление авто в состоянии алкогольного опьянения, 319 – за превышение допустимой скорости движения.
В предстоящие выходные на наиболее проблемных участках дорог вновь пройдут комплексные профилактические мероприятия по пресечению нарушений всех категорий участников дорожного движения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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