На приморских водозаборах введена дополнительная водоподготовка и гиперхлорирование

Выездными бригадами Роспотребнадзора организован контроль качества питьевой воды, воды в открытых водоемах, сточных вод, в том числе контроль за неорганизованными источниками водоснабжения. За сутки специалистами отобрано 17 проб холодной воды в разводящей сети, 43 из которых не соответствуют нормативам. На водозаборах введена дополнительная водоподготовка и гиперхлорирование.

В пунктах временного размещения находятся 33 человека, среди которых 14 детей. В 6 районах Приморья продолжают работать 139 оценочных комиссий. Из них 79 – по оценке ущерба, нанесенного жилым домам и земельным участкам.

Более 30 миллионов рублей из федерального бюджета направлены через районные отделения «Почты России» для выплаты гражданам. Свыше 19 миллионов рублей уже получено на руки. Из краевого бюджета было проведено более 2 900 выплат гражданам на сумму свыше 46 миллионов рублей.

Аварийно-восстановительные работы и работа оценочных комиссий и работа по социальным выплатам населению в Приморье продолжается.

И как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю, спасатели продолжают восстанавливать подтопленное Приморье. Для проведения аварийно-восстановительных работ в Приморский край были направлены дополнительные силы со всего Дальнего Востока. В настоящий момент на территории края развернута группировка сил и средств РСЧС с численностью более 3900 человек, свыше 300 единиц техники, 74 плавсредства, 3 воздушных судна, в том числе от МЧС России более 2200 человек, свыше 140 единиц техники, 62 плавсредства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]