Владивостокский экстремист отправится на принудительное лечение

Первомайская районная прокуратура Владивостока направила в суд уголовное дело для решения вопроса о применения принудительных мер медицинского характера в отношении местного жителя, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, житель Владивостока разместил на странице своего профиля в социальной сети «Вконтакте», тексты, содержащие призывы к возбужде­нию вражды (ненависти, розни), а также унижение достоинства (оскорбления) по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному признаку.

Аналогичным образом им же были размещены текстовые сообщения, содержащие призыв к насильственным действиям против представителей власти, а также призывы к вооруженной борьбе против них.

Кроме этого, в марте 2017 года он в ходе ссоры напал с ножом на мужчину, с которым распивал спиртные напитки. Так, фигурант ударил ножом потерпевшего в брюшную полость, причинив тем самым тяжкий вред здоровью.

Нападавший был задержан, однако в ходе расследования выяснилось, что он не может осознавать фактический характер и опасность своих действий и руководить ими, у него выявлены признаки хронического психического расстройства в форме шизотипического расстройства личности.

Комиссия экспертов пришла к выводу о необходимости применения в отношении него принудительных мер медицинского характера в психиатрическом стационаре общего типа, поскольку психическое расстройство фигуранта связано с опасностью для других лиц либо возможностью причинения существенного вреда. Учитывая данные обстоятельства, прокуратурой района принято решение о направлении уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]