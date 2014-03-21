Тело неустановленного мужчины обнаружено в прибрежной полосе о. Русский

В прибрежной полосе острова Русский обнаружено тело неустановленного мужчины, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Приметы: на вид 25-50 лет, рост около 170 см, среднего телосложения. Ориентировочно, смерть наступила не более месяца назад (начало июля 2017 года).

Особые приметы:

На наружной поверхности правого плеча, в верхней средней трети, татуировка в виде черепа и лица черного цвета, с желтыми вставками в области глазниц.

На задней поверхности правого предплечья, в нижней трети, черная татуировка в виде круга «Инь-Янь».

На задней поверхности левой кисти, у основания первого и второго пальца, татуировка черного цвета в виде надписи из трёх букв, похожая на слово «Аня».

Гражданам, обладающим информацией о личности погибшего, предлагают обратиться в отдел полиции № 4 УМВД России по г. Владивостоку по тел. 249-09-26, 249-08-08 либо по телефону 02.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]