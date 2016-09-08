Губернатор Владимир Миклушевский поручил ускорить работу с приморцами, чье имущество пострадало в результате ливней
Ускорить работу с приморцами, чье имущество пострадало в результате ливневых дождей. Это одно из поручений, которое озвучит глава региона в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Владимир Миклушевский подчеркнул, что люди должны как можно скорее получить положенные им выплаты из краевого и федерального бюджетов. Сейчас в районах, попавших в зону ЧС, работают 134 комиссии по оценке ущерба. Более 46 миллионов рублей разовой материальной помощи уже выплачено почти 3000 граждан.
На реках Приморья отмечается спад уровней воды. Сейчас все они находятся в привычных берегах. На сегодняшний день в крае не осталось подтопленных объектов. В пунктах временного размещения находятся 32 человека, остальные жители пострадавших от наводнения районов вернулись в свои дома. Приводить подворья в порядок людям помогают спасатели. Сейчас в Приморье находятся почти 4000 человек и более 300 единиц техники. Транспортное сообщение, энергоснабжение и связь восстановлены в полном объеме.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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