Второй федеральный транш на выплаты пострадавшим от наводнения поступил в Приморье

Более 555 миллионов рублей из федерального бюджета на выплату пострадавшим от наводнения приморцам поступили в край. О том, как компенсируется нанесённый стихией ущерб, доложили Губернатору Владимиру Миклушевскому на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям 21 августа.

Как сообщила директор департамента труда и социального развития Лилия Лаврентьева, на сегодняшний день выплаты из бюджета края получил 2 301 приморец. Всего из регионального бюджета на эти цели направлено уже более 50 миллионов рублей, ещё подготовлено три проекта распоряжений на сумму почти 31 миллион рублей для выплат 1 533 гражданам. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский акцентировал внимание глав муниципалитетов на своевременную отправку документов в краевой департамент труда и социальной защиты для обеспечения выплат пострадавшим.

«Ещё раз подчёркиваю – никакие проволочки с выплатами недопустимы. Люди все положенные им компенсации должны получать максимально быстро», – заявил глава региона.

Сегодня в крае продолжается работа оценочных комиссий, сообщила Лилия Лаврентьева. Охвачено в целом по пострадавшим территориям уже 94% граждан, подавших заявления об ущербе.

«В Уссурийском городском округе – 96%, в Михайловском районе – 92%, Надеждинском районе – 100%, в Октябрьском районе – 89%, в Пограничном – 88%, в Хасанском – 100%», – доложила она.

Также, по ее словам, в Приморье поступило более 555 миллионов рублей федеральных средств.

«Более 70 миллионов рублей из этих денег пойдёт на оказание единовременной материальной помощи, 242,5 миллиона рублей направлено на компенсацию за частичную утрату имущества первой необходимости, 243 миллиона рублей получат пострадавшие за полную утрату имущества первой необходимости», – доложила руководитель ведомства.

Лилия Лаврентьева уточнила, что из средств этого транша 7 012 пострадавших получат по 10 тысяч рублей, 4 850 человек – по 50 тысяч рублей, 2430 – по 100 тысяч рублей.

Напомним, 12 августа по распоряжению Губернатора Владимира Миклушевского пострадавшие от стихии граждане начали получать первые выплаты из краевого бюджета. На эти цели направлено уже более 50 миллионов рублей. Еще два транша на эти цели в размере 99 и 555 миллионов рублей выделены Правительством РФ, которые уже поступили в Приморье.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]