Новости Анонс

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:52
  0

Анонс на 22 августа

22 августа во Владивостоке в 10.00 на 33 причале Корабельной набережной состоится торжественная церемония открытия Международного военно-технического форума «Армия—2017». Форум будет проходить с 22 по 27 августа.

22 августа будет отмечаться День Государственного флага Российской Федерации. В этот день на площадке амфитеатра набережной Спортивной гавани состоится большой праздничный концерт, на котором выступят творческие коллективы и исполнители Владивостока. Концертно-развлекательная программа начнется в 17.00 на площадке амфитеатра набережной Спортивной гавани. Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие жители и гости города. Концерт продлится до 19.00.

22 августа г. Уфа. ХК «Салават Юлаев» Уфа – ХК «Адмирал» Владивосток. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Это выгодно!
Отдых у моря