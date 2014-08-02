Анонс на 22 августа
22 августа во Владивостоке в 10.00 на 33 причале Корабельной набережной состоится торжественная церемония открытия Международного военно-технического форума «Армия—2017». Форум будет проходить с 22 по 27 августа.
22 августа будет отмечаться День Государственного флага Российской Федерации. В этот день на площадке амфитеатра набережной Спортивной гавани состоится большой праздничный концерт, на котором выступят творческие коллективы и исполнители Владивостока. Концертно-развлекательная программа начнется в 17.00 на площадке амфитеатра набережной Спортивной гавани. Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие жители и гости города. Концерт продлится до 19.00.
22 августа г. Уфа. ХК «Салават Юлаев» Уфа – ХК «Адмирал» Владивосток. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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