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Расходы на электричество компенсируют пострадавшим от наводнения приморцам

Расходы на электричество компенсируют пострадавшим от наводнения приморцам

Фото: Администрация ПК

Компенсацию за электроэнергию получат жители Приморья, чьи дома пострадали от ливней 7-8 августа.  Об этом было доложено Губернатору Владимиру Миклушевскому на очередном заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям  21 августа.

Как сообщил в ходе заседания вице-губернатор Александр Юров, ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» готова компенсировать расходы на электроэнергию пострадавшим от ливней жителям края. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Главная задача руководителей муниципалитетов – оперативно составить списки домов, пострадавших от воды, чтобы определить объем необходимой компенсации, и направить в ДЭК», – отметил он.

Владимир Миклушевский подчеркнул социальную значимость такого решения.

«Сейчас люди сушат дома, а это дополнительные затраты на электричество. И та помощь, которую готовы оказать энергетики в виде компенсации расходов на электроэнергию, очень нужна пострадавшим приморцам», – отметил Губернатор.

Отметим, в прошлом году более двух миллионов рублей расходов на электроэнергию компенсировало ПАО «ДЭК» пострадавшим от тайфуна «Лайонрок». Компенсацию получили почти пяти тысяч жителей края.

Напомним, 7 и 8 августа в Приморье прошли проливные дожди, в результате которых оказались подтоплены семь муниципалитетов края – Надеждинский, Михайловский, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный районы, а также Уссурийский городской округ.

Сейчас подтопленных жилых домов и социально-значимых объектов в зоне ЧС нет, энергоснабжение восстановлено в полном объеме. Для ликвидации чрезвычайной ситуации на территории края привлечено почти четыре тысячи человек, более 300 единиц техники, более 70 плавсредств.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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