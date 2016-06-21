В ДТП на приморской дороге погиб пассажир автомобиля
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России по «Партизанский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 120 км автодороги Находка—Лазо—Ольга—Кавалерово. На место происшествия прибыл наряд ДПС и бригада скорой помощи.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, по предварительным данным, 76-летний водитель автомобиля «Гелли СК», двигаясь со стороны села Лазо в направлении Находки, не справился с управлением и опрокинулся. В результате автоаварии водитель получил травмы головы. Ему назначено амбулаторное лечение. 66-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия.
Сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства автомобильной аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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