Регистрация транспортных средств, получение и замена водительских удостоверений — все эти действия сегодня можно спланировать на удобное для вас время, а главное — без очереди, воспользовавшись возможностями Интернет-сайта www.gosuslugi.ru. Сделать это можно либо по мобильному телефону, либо с помощью персонального компьютера или планшета.

Этот ресурс создавали специально для людей, которые стремятся экономить время при получении госуслуг или другой нужной информации.

Ксения Яшагина, государственный инспектор БДД отделения №1 МЭО ГИБДД УМВД России по Приморскому краю: «Для удобства горожан в настоящее время отделением №1 МЭО ГИБДД во Владивостоке ведется прием граждан, зарегистрировавшихся на едином портале госуслуг, в том числе и каждую среду. Прием осуществляется с 8 часов утра до 12 часов».

Регистрация на портале позволит, к примеру, выбрать нужное время и приехать в ГИБДД именно к этому часу и попасть к специалисту без долго ожидания очереди, потому что первыми инспекторы как раз консультируют тех, кто записывался и подавал документы через интернет. И самое важное — портал экономит семейный бюджет.

Светлана Постемская, старший государственный инспектор БДД отделения №1 МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю: «Предоставляется скидка физическим лицам в размере 30%. По скидке разъясним подробнее. Например: при постановке транспортного средства на учет с выдачей государственных регистрационных знаков заявитель оплачивает 2850 рублей, заявитель, который воспользовался единым государственным порталом, оплачивает со скидкой в 30%, всего-лишь 1950 рублей. Как мы видим, скидка очевидна».

Эдуард Колесников, автолюбитель г. Владивосток: «Сейчас портал госуслуги — очень удобный портал. Зарегистрировался я два дня назад. Мне пришло СМС-оповещение, то, что именно назначили дату, время и окно, конкретно. Подошел к указанному времени, сдал документы, 20 минут — и вот обладатель счастливых номеров!»

Еще один шаг навстречу автомобилистам Владивостока. С этого дня в рабочей неделе госавтоинспекции появился особый день — среда, когда принимать и работать здесь будут только с теми, кто записался через портал госуслуг. Тем же, кто положится на удачу, придется приехать в любой другой рабочий день недели.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]