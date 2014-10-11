На аэродроме Центральной Угловой отметили День воздушного флота России. Видеорепортаж Ольги Катренко
День открытых дверей для всех, кто мечтает о небе и любит самолеты устроили на авиабазе Центральная Угловая, под Артемом, в честь праздника воздушного флота страны. Здесь дислоцирован 22-ой Гвардейского Красного знамени истребительный авиаполк, и любое путешествие к боевым крылатым машинам — настоящий праздник для штатских. Тем более, когда и самым маленьким позволяют посидеть за штурвалом современных Су-35Эс.
Чистое небо на этот раз едва не портит праздник: жара 40 градусов. Летное поле раскаляется так, что люди прячутся под брюхо самолетов. И только стражи неба на земле ничего не боятся. А для нас и шаг ускоряют.
Александр Келемен, начальник РЛС: «Пятый год в Приморье, небо, море».
Александр Келемен в Красноярском университете получил радиотехническое образование. Ясно, почему руководит радиолокационным комплексом Небо-М. И с его помощью, на высоте в 600 километров, при такой же дальности, может обнаружить малейшую цель, в том числе и невидимку технологии Стелс.
В День открытых дверей напичканные техникой машины заблокировали, на всякий случай. А малыши и не смотрят на фазы, рады просто порулить. Истребитель Су-30М2 — другое дело. Товарищ Зет, имена пилотам открывать запрещено, объясняет, почему особо приглядывает за детишками.
- Чтобы катапульту не запустили, шасси не убрали.
Рядом — многоцелевой Су-35С, он с прошлого года базируется на Центральной Уголовой. Легкий и стремительный. Но не впечатляет народ. Самая длинная очередь — к бирюзовому бомбардировщику Су-34, который с собой может нести до 48 бомб, до 20 ракет.
Алексей Новик, гость праздника: «Отлично это — почувствовать себя пилотом!»
Неплохо и под ручку с виновником торжества прогуляться. Правда, Евгений Скачеев обслуживает самолеты, а не летает на них. Но для жены Луизы он — герой.
Луиза Скачеева, гость праздника: «Я им горжусь, и пусть служит дальше».
Трудяги — пилоты малой авиации — то и дело взмывают в небо на легкомоторных вертолетах и планерах. Прокатиться с ними — награда тем, кто доберется до второй половины военного аэродрома.
Но все, больше никаких экскурсий. Не выдерживает и самый стойкий — лохматый сотрудник Центральной Угловой. И только детям все нипочем. Открыли двери — теперь вот ловите…
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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