Сквер Михаила Фёдорова появился во Владивостоке

Скверу в районе ул. Бестужева, 36/38 присвоено имя. Решение увековечить имя первого главы города Михаила Фёдорова принято на очередном заседании комиссии по городской топонимике, которую провел её председатель, заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко. Затем новое название – сквер Михаила Фёдорова – было закреплено специальным постановлением.

С предложением присвоить скверу на улице Бестужева имя Михаила Фёдорова в комиссию обратились жители ул. Бестужева, № 36/38. В обосновании идеи они отметили немалые заслугиМихаила Кузьмича в его бытность главой Владивостока в конце XΙX века.

«При его активном участии были спланированы и отремонтированы многие улицы города: Набережная, Тигровая, Светланская, Фонтанная и Пологая. Много сил и энергии отдал городской голова народному образованию, культуре и здравоохранению», – написала от имени жителей ул. Бестужева, № 36/38 председатель ЖСК «Моряк» Татьяна Пудовкина.

Члены комиссии по городской топонимике единогласно поддержали предложение. Напомним, в состав комиссии входят начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро, профессор, заведующий кафедрой проектирования архитектурной среды и интерьера Инженерной школы ДВФУ Юрий Лиханский, начальник Владивостокского почтамта УФПС Приморского края – филиал ФГУП «Почта России» Елена Николаенко, начальник отдела адресного плана управления градостроительства и архитектуры администрации города Наталья Кабанова и другие эксперты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]