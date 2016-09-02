Грузовики с гуманитарной помощью до сих пор отправляются в районы Приморья, наиболее пострадавшие от паводка. Следы стихии еще видны во многих домах приморцев, пострадал и урожай, поэтому еда, вода и сухие чистые вещи необходимы людям из Михайловского и Хасанского районов.

Многим приморцам еще не один месяц предстоит восстанавливать то, что разрушила стихия. Людям помогают спасатели и рабочие, в затопленные районы до сих пор едут машины с едой и предметами первой необходимости. Елена Бригадир, как и другие активисты фонда ВВН, уже вторую неделю собирает продукты и вещи для пострадавших.

Елена Бригадир, куратор социальных программ фонда ВВН: «Мы закупаем все самое необходимое – в каждую машину грузим по100 кг риса и гречки, макароны, хлеб, газовые баллоны, детское питание. От программы «Доступная рыба» везем разные рыбные консервы».

Это уже третий караван гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения. Фонд одним из первых среагировал на беду и первые машины поехали в Уссурийск и Михайловский район, как только закончились дожди.

Дарья Райчук, куратор программы «Приморью – достойную жизнь»: «Это принципиальная позиция фонда ВВН – оперативно оказывать помощь и поддержку тем приморцам, кто в ней нуждается. Несмотря на то, что прошло уже две недели после тайфуна, наши машины с продуктами, питьевой водой и предметами первой необходимости ждут пострадавшие».

Все больше и больше активных владивостокцев присоединяются к социальным программам фонда ВВН. В минувшие выходные горожане вышли на очередной субботник в рамках программы «Чистый дворик».

- Мне нравится убираться на пляжах, это уже четвертый мой субботник!

Куратор программы Олег Матусевич вместе с волонтерами тщательно убирает пляж Второй Речки. За час отсюда вывезли десятки мешков с мусором. Еще 20 лет назад здесь купались жители большого района, сегодня неприятно просто гулять – все завалено бытовыми отходами.

Олег Матусевич, куратор программы «Чистый дворик»: «Наша программа «Чистый дворик» появилась буквально по многочисленным просьбам горожан – сотни заявок приходили с просьбой помочь привести в порядок ту или иную территорию. Пляж Второй Речки – это буквально крик о помощи жителей окрестных микрорайонов. И сегодня они вместе с нами вышли на уборку».

Этот пляж продолжает длинный список прибранных прибрежных территорий: за два летних месяца в рамках программы «Чистый дворик» новую жизни обрели пляжи Шаморы, Кунгасного, бухты Новик, Патрокла, Маяка, ДВИИМУ, Подножья на Русском.

Виктория Николаева, депутат государственной Думы РФ: «Летом очень актуально и важно, чтобы наши курортные места были чистыми. Мы хотим, чтобы нам было комфортно».

Ежегодно в программе «Приморью — достойную жизнь» фонда ВВН участвуют 300 тысяч человек — это каждый третий житель края. Экология, спорт, культура, поддержка детей и другие направления каждый день работают на благо приморцев. Присоединиться к программам фонда ВВН вы можете, обратившись по телефону во Владивостоке: 267-67-00.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]