Загорать, нельзя купаться. В одной из лучших и красивейших бухт Приморья теперь запрещено заходить в воду. Акватория бухты Астафьева входит в Дальневосточный морской биосферный заповедник, и если раньше на отдыхающих закрывали глаза, то теперь с нарушителями режима заповедности решили бороться. Как и зачем?

Вот они, дальневосточные Мальдивы — белый песок и чистейшее море. Отдохнуть сюда, в бухту Астафьева, ежегодно приезжают тысячи туристов. Вот только в этом году здесь можно только загорать, а купаться запрещено.

Акватория бухты Астафьева — это часть Дальневосточного морского биосферного заповедника. По правилам, посторонним заходить в него, то есть в море, без пропуска запрещено. Прежнее руководство закрывало глаза на нарушителей режима, а нынешнее решило с ними бороться после того, как на ситуацию в заповедных водах обратила внимание прокуратура.

Николай Якушевский, директор Дальневосточного морского биосферного государственного природного заповедника: «Эта оценка дана природоохранной прокуратурой, что это в любом случае нарушение закона. Поэтому следующий этап — это строгое соблюдение закона, не должно быть здесь отдыхающих, купающихся в воде».

Все осложняется тем, что полукилометровая охранная зона, прилегающая к морю, заповеднику не принадлежит.

- Как у почти всех пляжей Приморья, у пляжа в бухте Астафьева есть арендатор. Вот там стоят ребята, которые продают входные билеты сюда, они же должны предупреждать о запрете купания в самой бухте, и вот сейчас мы узнаем, делают ли они это.

Несколько лет назад, так же при прежнем руководстве заповедника, эта земля была сдана в аренду с условием, что отдыхающие в море заходить не смогут. Об этом туристов по закону должны предупреждать арендаторы или их представители. Но мы встретили лишь неизвестных молодых людей, собирающих деньги, которые вели себя не совсем адекватно и не следили за тем, что происходит на пляже.

- Все, не снимайте!

- За что люди двести рублей платят?

- Насладиться красотой, не более.

Морской заповедник судится с арендаторами, пытаясь доказать, что они нарушают условия договора. Если иск будет удовлетворен, предпринимателя могут лишить прав на эту землю. Впрочем, соблюдение правил заповедности здесь требует не только закон.

- Акватория Дальневосточного морского заповедника — это, можно сказать, один большой тюлений родильный дом, здесь появляются на свет все ларги залива Петра Великого.

Исследования ученых показали: животный и растительный мир заповедника очень чутко реагирует на увеличение числа отдыхающих. В этих водах работает закон: больше туристов — меньше тюленей.

Игорь Катин, руководитель лаборатории морских млекопитающих Национального центра морской биологии: «Это оазис жизни залива Петра Великого, даже всего Японского моря. Заповедник обязан охранять и редкое, и уникальное, и обычное: и крапиву, и бурьян».

Кстати, положенный штраф 4 тысячи рублей нарушителям режима заповедности инспекторы пока выписывают только в случае неповиновения. Но если ситуация не улучшится, то наказание будет ждать уже всех купальщиков.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]