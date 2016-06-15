Гибель гребешка в Приморье из-за ЧС компенсируют из федерального бюджета
В Хасанском районе из-за стихии погибла молодь гребешка. Предприятиям марикультуры компенсируют ущерб, оцениваемый в 11,2 миллионов, из федерального бюджета. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
По словам и.о. директора департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья Сергея Наставшева, в результате наводнения в начале августа пострадали компании «Власов» и «Силайф».
«На предприятиях погибла вся молодь гребешка. Ущерб составил 11,2 миллионов рублей», – отметил он.
Сергей Наставшев добавил, что ущерб предприятий подтвердила специальная комиссия. Документы на компенсацию будут направлены в Минсельхоз РФ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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