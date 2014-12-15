МЧС передало предупреждение об ухудшении погоды 24 августа

По данным приморского УГМС, в результате возникновения над Китаем активного циклона, смещающегося в восточном, северо-восточном направлении 24 августа в Приморье пройдут сильные дожди (с количеством 15-49 мм за 12 часов и менее), которые наиболее вероятны ночью в южной половине края, а днем – в северной половине (в Арсеньевском, Артемовском, Владивостокском, Дальнегорском, Дальнереченском, Лесозаводском, Находкинском, Партизанском, Спасском, Уссурийском городских округах, ЗАТО г. Фокино и городском округе Большой Камень, в Анучинском, Дальнереченском, Кавалеровском, Кировском, Красноармейской, Лазовском, Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Ольгинском, Партизанском, Пограничном, Пожарском, Спасском, Тернейской, Ханкайском, Хасанском, Хорольском, Черниговском, Чугуевском, Шкотовском и Яковлевском муниципальных районах). Количество выпавших осадков может достичь 20-60 мм. Дожди будут сопровождаться локальными грозами и кратковременным усилением ветра до 12-17 м/с. Ожидаемые дожди могут остановить спад воды на реках края и сформируют дождевые паводки с подъёмом уровня воды до 0,5–1,5 м, подтоплением пониженных участков пойм, лугов, сенокосов, дорог местного значения. Также в результате возможного выпадения обильных осадков на реках могут возникнуть высокие дождевые паводки с резким подъёмом уровня воды до 1–3 м, подтоплением прилегающих к рекам территорий, хозяйственных объектов, перемывом отдельных участков автодорог и повреждением мостов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

В связи с ухудшением погодных условий в Заливе Петра Великого и в районе моря от мыса Поворотный до мыса Золотой ожидается высота волн 2,5 – 3,5 м, в бухтах побережья – сильный накат.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно призывает жителей и гостей Приморья скорректировать свои планы на период возможного влияния тайфуна. По возможности отказаться от дальних поездок, временно воздержаться от пользования личным автотранспортом и выезда за пределы населенных пунктов в эти дни. Отдыхающим на прибрежной акватории или в отдаленных местах, покинуть места отдыха, прервать туристические маршруты, свернуть палаточные лагеря в этот период времени. Отказаться от выхода в море рыбакам и владельцам маломерных судов. Населению, проживающему в пониженных участках местности и периодично подвергающемуся подтоплению принять предупредительные меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества.



В случае ухудшения обстановки связанной с прохождением циклона, немедленно сообщать по телефонам 8 (423) 240-68-29, 8 (423) 220-49-56, 101 или 112.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Приморскому краю 8 (423) 2399999.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]