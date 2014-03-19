Первый Центр изучения российско-японских отношений откроют в Приморье в ходе ВЭФ
Открытие Центра изучения российско-японских отношений состоится в Дальневосточном федеральном университете в рамках третьего Восточного экономического форума, который пройдет в Приморье 6-7 сентября. Первый подобный центр на территории двух стран станет площадкой для работы молодых японистов и специалистов по российско-японским отношениям. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как отметила проректор по международным отношениям ДВФУ Виктория Панова, основная миссия центра – комплексное изучение политических, экономических и социогуманитарных отношений России и Японии, способствующих улучшению взаимопонимания между двумя народами.
«Главные задачи – исследовать возможные пути активизации сотрудничества двух стран на Дальнем Востоке, а также содействовать становлению молодого поколения российских японистов», – рассказала она.
Центр будет открыт в Восточном институте – Школе региональных и международных исследований ДВФУ. Здесь будут изучать современные отношения стран и готовить практические рекомендации по укреплению партнерства, прежде всего, в сфере инвестиционного и экономического сотрудничества. Также в центре планируется выпускать научные публикации, проводить конференции и семинары.
Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Глава России по традиции лично откроет пленарное заседание ВЭФ. Свое участие в форуме также подтвердили первые лица Японии, Республики Корея и Монголии.
Отметим, что в прошлом году на полях Восточного экономического форума Президент России Владимир Путин провел встречу с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ. К этому событию Восточный институт выпустил книгу о настоящем и будущем российско-японских отношений.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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