Обвиняемый в коррупции экс-мэр Владивостока попросил Путина о защите

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, обвиняемый в коррупции, написал обращение к президенту Владимиру Путину, в котором попросил защитить его "ради справедливости", сообщается на стpанице Пушкарева в "ВКонтакте".

"Вы являетесь гарантом Конституции России, поэтому я обращаюсь к Вам не за лояльностью и снисхождением, а за защитой ради справедливости", — говорится в сообщении.

В обращении экс-мэр Владивостока называет обвинения против него надуманными, а свое дело сфабрикованным. При этом он заявляет, что "полностью посвятил себя работе на благо нашей Родины, на протяжении многих лет, не считаясь со своими интересами и интересами моей семьи".

"Предъявленное мне обвинение основано на вырванных из контекста обстоятельствах, которым следствие дало субъективную обвинительную оценку. Второе обвинение является еще более абсурдным, чем первое, хотя и тесно связано с ним – меня обвиняют в том, что я подкупал своего подчиненного, чтобы он безвозмездно получал эти самые строительные материалы от компании, возглавляемой моим братом Андреем. А третье обвинение заключается в том, что при всем при этом, мой брат Андрей еще и давал мне за это взятки, причем не простые, а беря для этого деньги у моей жены и матери (которые, к слову, были всеми нами задекларированы)", — пишет Пушкарев.

Экс-главу Владивостока обвиняют в хищениях на 160 миллионов рублей и многомиллионной взятке. По версии следствия, с 2009 по 2016 годы Пушкарев обеспечил покупку стройматериалов подведомственным администрации города МУПВ "Дороги Владивостока" в подконтрольных его близким родственникам фирмах, входящих в группу компаний "Востокцемент".

Как полагают следователи, "Дороги Владивостока" приобретали стройматериалы только у компаний "Востокцемент" за счет денег, получаемых от администрации Владивостока по муниципальным контрактам. За это Пушкарев получил от гендиректора "Востокцемента" взятку на общую сумму более 75 миллиона рублей, считает следствие.

Кроме того, недавно Следственный комитет установил причастность Пушкарева к совершению еще одного должностного преступления — получении взятки в 75 миллионов рублей при приобретении стройматериалов для города. Согласно данным мэрии Владивостока, за 2016 год Пушкарев задекларировал доход в 552 тысячи рублей, а его супруга заработала свыше 90 миллионов рублей. За 2015 год Пушкарев задекларировал 1,16 миллиона рублей, доход его супруги составил свыше 25,1 миллиона рублей.

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Источник: РИА НОВОСТИ [ www.rian.ru ]