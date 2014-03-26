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Самый большой кинокомплекс на Дальнем Востоке открылся в Находке. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко

Самый большой кинокомплекс на Дальнем Востоке открылся в Находке. «Иллюзион Парк — Находка Мега» собрал более тысячи гостей и это в будний день. Открытие было техническое, то есть заработали только кинозалы, однако горожане уже оценили масштаб нового мультиплекса.

Семь кинозалов, два из которых с повышенной комфортностью, первый и единственный на Дальнем Востоке зал Dolby-Atmos, на очереди строительство ресторанной зоны и бильярдной — «Иллюзион Парк — Находка Мега» — это не просто большой и новый кинотеатр, это огромный и современный центр развлечений.

Антон Алексеенко, генеральный директор сети кинотеатров «Иллюзион»: «В Находке давно не хватало хорошего киноцентра, поэтому мы решили порадовать жителей таким объектом. Кино — это культура, это динамика, процесс, от которого зрители получают удовольствие и здесь созданы для этого все условия».

Звук в зале с системой Dolby-Atmos распространяется максимально реалистично: каждому объекту фильма принадлежит свой музыкальный канал. Например, звук дождя доносится сверху, а от приближающегося поезда дрожит пол. Первые зрители уже успели оценить масштабы нового киноцентра.

- Такое глобально открытие, это очень интересно!

- Очень понравилось, впечатляют размеры этого проекта!

- Прекрасное оформление!

Официальное открытие «Иллюзион Парка — Находка Мега» состоится в середине сентября. Сюда приедут звезды фестиваля «Меридианы Тихого». А вскоре такие развлекательные комплексы появятся и в других городах Приморья. На очереди Уссурийск и Артём!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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