Самый большой кинокомплекс на Дальнем Востоке открылся в Находке. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко
Самый большой кинокомплекс на Дальнем Востоке открылся в Находке. «Иллюзион Парк — Находка Мега» собрал более тысячи гостей и это в будний день. Открытие было техническое, то есть заработали только кинозалы, однако горожане уже оценили масштаб нового мультиплекса.
Семь кинозалов, два из которых с повышенной комфортностью, первый и единственный на Дальнем Востоке зал Dolby-Atmos, на очереди строительство ресторанной зоны и бильярдной — «Иллюзион Парк — Находка Мега» — это не просто большой и новый кинотеатр, это огромный и современный центр развлечений.
Антон Алексеенко, генеральный директор сети кинотеатров «Иллюзион»: «В Находке давно не хватало хорошего киноцентра, поэтому мы решили порадовать жителей таким объектом. Кино — это культура, это динамика, процесс, от которого зрители получают удовольствие и здесь созданы для этого все условия».
Звук в зале с системой Dolby-Atmos распространяется максимально реалистично: каждому объекту фильма принадлежит свой музыкальный канал. Например, звук дождя доносится сверху, а от приближающегося поезда дрожит пол. Первые зрители уже успели оценить масштабы нового киноцентра.
- Такое глобально открытие, это очень интересно!
- Очень понравилось, впечатляют размеры этого проекта!
- Прекрасное оформление!
Официальное открытие «Иллюзион Парка — Находка Мега» состоится в середине сентября. Сюда приедут звезды фестиваля «Меридианы Тихого». А вскоре такие развлекательные комплексы появятся и в других городах Приморья. На очереди Уссурийск и Артём!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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