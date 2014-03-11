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В Артеме возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела женщины

В Артеме возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела женщины

17  августа 2017 года в лесном массиве в районе города Артема обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

Проведен осмотр места происшествия, с целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливается личность потерпевшей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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