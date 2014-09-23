Защитные сооружения проектируют в Приморье

Берегоукрепительные и защитные гидротехнические сооружения проектируют в городах и районах Приморья.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, на учете Дальневосточного управления Ростехнадзора в Приморье состоят 142 гидротехнических сооружения, включая 30 водохранилищ и 84 защитные дамбы. При этом 661 населенный пункт находится в зонах подтопления и затопления.

По словам директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Александра Коршенко, в условиях практически ежегодно повторяющихся наводнений в крае ведётся комплексная работа по содержанию и строительству новых гидротехнических сооружений. Активно реализуются мероприятия по проектированию дамб и берегоукрепительных сооружений.

В рамках краевой государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» разработана проектно-сметная документация по трем объектам инженерной защиты от наводнений. Это строительство защитных сооружений от наводнений села Новомихайловка Чугуевского района, сёл Рощино и Вострецово Красноармейского района, а также Лесозаводска. Вся документация получила положительные заключения государственной экспертизы.

Общая стоимость строительства трех объектов составляет почти 800 миллионов рублей. Для их строительства планируется привлечь средства федерального бюджета.

Уже в этом году департамент градостроительства Приморского края планирует приступить к строительству объекта в селе Новомихайловка, в 2018 году – в Красноармейском районе, в 2019 году – в Лесозаводске.

Отмечено, что в 2017-18 годах будет также завершена разработка проектно-сметной документации ещё по шести новым объектам – в посёлке Терней, cеле Милоградово Ольгинского района, посёлке Шумный Чугуевского района, в Дальнегорске и два объекта – в Уссурийске.

В прошлом году в рамках госпрограммы на условиях софинансирования из краевого и местного бюджетов был выполнен первый этап капитального ремонта дамбы в селе Новомихайловка Чугуевского района. Полностью работы планируется завершить в октябре 2017 года.

На таких же условиях в настоящее время ведется проектирование реконструкции гидротехнических сооружений “Семь ветров” в районе улицы Раздольной в Уссурийске. К работам на объекте планируется приступить в 2018 году.

Ранее по поручению губернатора Владимира Миклушевского в Приморье был разработан план капитального ремонта, строительства, реконструкции и гидротехнических сооружений, предназначенных для защиты от наводнений на 2017-2022 годы. Реализация этого плана позволит в 13 муниципальных образованиях края построить 11 новых сооружений инженерной защиты от наводнений, реконструировать два и отремонтировать семь противопаводковых гидротехнических сооружений.

Общий объем финансирования плана на период до 2022 года составляет более 2,7 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета – 1,9 миллиарда рублей, из краевого бюджета – 762 миллиона рублей, из местных бюджетов – 106,9 миллиона.

Кроме проектирования, реконструкции и строительства новых гидротехнических сооружений, в крае идут работы по расчистке, спрямлению, дноуглублению русел рек. В 2016 году такие работы были выполнены в руслах ручьев Сухой, Падь Устюговка для защиты территорий Тернейского района.

В текущем году заключены контракты на расчистку русел рек Белая, Мельники, Тигровая, Постышевка, ручьев Поселковый и Орлиный в Партизанском городском округе, а также русел ручьев Калугин, Ближний, Масленников в селе Кокшаровка Чугуевского муниципального района. Работы в Чугуевском районе планируется завершить в 2017 году, в Партизанске – в 2018-м.

Также в текущем году запланировано приступить к работам по расчистке русел рек Кулешовка и Спасовка в Спасске-Дальнем с завершением в 2018 году.

По словам Александра Коршенко, в крае необходимо произвести работы на 44 объектах, предварительная стоимость данных работ составляет более 260 миллионов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]