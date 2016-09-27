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Более 300 пострадавших от наводнения домов в Приморье отремонтируют за счёт краевого бюджета

Более 300 пострадавших от наводнения домов в Приморье отремонтируют за счёт краевого бюджета

Фото: Администрация ПК

В пострадавших от стихии районах Приморья требуют ремонта 1 064 дома. Комиссии определили, что на помощь жителям 324 из них направят строительные бригады, работу которых оплатят из средств краевого бюджета. Такое поручение ранее дал Губернатор Владимир Миклушевский. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, по итогам комиссионного обхода было определено, что в заявленных 324 домах проживают граждане социально незащищённых категорий.

«Это пенсионеры – 265 домов, многодетные семьи – 35 домов, беременные женщины и одинокие родители – 24 дома. По распоряжению главы края ремонт для таких граждан будет бесплатным, его оплатят из средств краевого бюджета. Чтобы получить такую помощь, необходимо обратиться в местную администрацию с соответствующим заявлением», – подчеркнули в департаменте.

Непригодными для жизни могут быть признаны 16 домовладений. Сейчас специалисты разрабатывают механизм переселения граждан из таких домов. Предлагается предоставить гражданам сертификаты на приобретение нового жилья. Стоимость сертификатов пока не определена, она будет зависеть от средней по краю стоимости квадратного метра. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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