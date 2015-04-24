Новости Видео "Вести: Приморье. Интервью" О программе

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:48
  0

Рубрика «Мнение»: КПРФ: Мы остались единственной оппозиционной силой на Дальнем Востоке

Рубрика «Мнение»: Юрий Афонин, заместитель председателя ЦК КПРФ, Депутат государственной Думы ФС РФ, Анатолий Долгачев, первый секретарь Приморского крайкома КПРФ, Артем Самсонов, первый секретарь Владивостокского горкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Приморского края.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Это выгодно!
Отдых у моря