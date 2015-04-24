Рубрика «Мнение»: КПРФ: Мы остались единственной оппозиционной силой на Дальнем Востоке
Рубрика «Мнение»: Юрий Афонин, заместитель председателя ЦК КПРФ, Депутат государственной Думы ФС РФ, Анатолий Долгачев, первый секретарь Приморского крайкома КПРФ, Артем Самсонов, первый секретарь Владивостокского горкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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