В Находке автоледи на BMV совершила наезд на 80-летнего пешехода
В районе дома №2 на улице Гагарина в Находке автоледи совершила наезд на пешехода. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу города Находки, местная жительница 1992 года рождения - водитель автомашины БМВ при движении задним ходом совершила наезд на пешехода. Мужчина переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу.
В результате автоаварии 80-летний житель Находки получил травмы. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего в городскую больницу.
Установлено, что водитель автомашины БМВ в текущем году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения не привлекалась. В отношении нее составлен административный материал по статье 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего)
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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