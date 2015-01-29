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"Медиапарад" для участников спецсмены в ВДЦ "Океан" проведет ГТРК "Владивосток"

Сегодня, 22 августа, во всероссийском детском центре "Океан" телерадиокомпания "Владивосток" проводит масштабное мероприятие. Впервые на площадке ВДЦ будет развёрнут мобильный телевизионный комплекс и передвижная станция спутниковой связи. Сейчас технические специалисты ГТРК "Владивосток" монтируют профессиональное оборудование, чтобы показать, как оно работает участникам специализированной смены "океанский медиапарад". Юные журналисты собрались в детском центре со всей страны. Основы профессионального мастерства им покажут сотрудники ГТРК «Владивосток». Свои мастер-классы для участников смены проведут журналисты программы "Вести: Приморье", телеоператоры и технические специалисты.

В этот же день руководство ГТРК "Владивосток" подпишет с дирекцией Всероссийского детского центра "Океан" соглашение о сотрудничестве.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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