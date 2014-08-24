22 тысячи первоклассников пойдут в школы Приморья в этом году

1 сентября в школах Приморья примут 180,5 тысяч детей, 22 тысячи из них – первоклассники. Это на 400 человек больше, чем в прошлом году. Об этом стало известно в ходе ежегодного краевого августовского педагогического совещания, которое открылось во вторник, 22 августа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

На мероприятии, тема которого в этом году звучит как «Оценка качества образования в контексте управления развитием системы образования Приморского края», собрались представители муниципальных управлений образования, директоры школ, учителя и воспитатели. В течение дня педагоги обменяются опытом, подведут итоги работы в прошлом учебном году и наметят задачи на новый.

С приветственным словом от имени Губернатора Приморья Владимира Миклушевского к собравшимся обратился его заместитель Павел Серебряков.

«1 сентября за парты приморских школ сядут 180,5 тысяч детей, 22 тысячи из них – первоклассники. Главное, что требуется от школы, – дать ребятам качественное, конкурентоспособнее образование. Поэтому очень важно, чтобы в системе образования были созданы достойные условия труда педагогов. Постоянное внимание уделяется повышению престижа учительской профессии, повышению заработной платы», – отметил заместитель главы региона.

Так, по итогам шести месяцев 2017 года Приморье вышло на выполнение показателей дорожной карты по Указам Президента России Владимира Путина для всех категорий педагогических работников. Средняя заработная плата у воспитателя детского сада составляет около 40 тысяч рублей – это 105% к плановому показателю, у школьного учителя – почти 35 тысяч рублей или 104% к плану, у педагогов дополнительного образования – 35,5 тысяч рублей или 109%, у педагогических работников среднего профессионального образования чуть более 34 тысяч рублей – 108,8% к плану.

«Учитель сегодня должен уметь использовать самые современные подходы к работе. Ежегодно за счет средств краевого бюджета свою квалификацию повышают 4,5 тысячи педагогов. Осенью 40 приморских учителей, которые предварительно пройдут специальный конкурсный отбор, будут направлены в образовательный центр “Сириус” для освоения самых продвинутых педагогических технологий. Я поздравляю Вас с наступающим новым учебным годом и от всей души желаю здоровья, талантливых и успешных учеников, высоких профессиональных достижений!» – подытожил Павел Серебряков.

Директор департамента образования и науки Оксана Мартыненко добавила, что развитие системы образования невозможно без обновления материальной инфраструктуры.

«Ни о каком качестве образования невозможно говорить без современного учебного оборудования, информационных технологий и с крышей, которая течет каждый год, – продолжаем модернизацию приморских школ. Для 40 школ уже закуплено современное учебное оборудование кабинетов естественных наук, в ближайших планах – поставка такого оборудования еще в 40 школ.В 2016 году на капитальный ремонт муниципальных школ было направлено свыше 24 миллионов рублей, в этом – предусмотрено 55 миллионов. Будут отремонтированы 45 объектов в 11 муниципальных образованиях края», – сообщила она.

Оксана Мартыненко добавила, что в новом учебном году, как и в прошлом, для всех школ края будет организован безлимитный бесплатный доступ к государственным информационным системам сферы образования «Электронная школа Приморья» и «Контингент».

«В первой четверти предстоящего учебного года появится мобильная версия “Электронной школы”, что сделает ее и удобнее, и доступнее для учителей, учащихся, родителей», – отметила директор департамента.

По ее словам, запланирован перезапуск системы дистанционного обучения в школах. В 24 муниципалитетах Приморья работают 130 базовых школ, и для обеспечения полноценной работы этой системы канал связи будет оплачивать краевой бюджет. Сейчас изучается вопрос о наполнении этого канала качественным учебным контентом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]