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Приморский буксир отвел японское судно в порт Хатинохэ

Приморский буксир отвел японское судно в порт Хатинохэ

Фото: morspas.com

18 августа МСКЦ г. Владивостока сообщил спасателям, что на японском судне «Кайё Мару №30», находящемся в Японском море, произошла авария – главный трос парашютного анкера замотался на винт. Дальнейшее плавание стало невозможным.

Для спасения экипажа, судна и груза к «Кайё Мару №30» вышло спасательное судно «Ирбис». Оно взяло аварийное судно на буксир и отвело его 21 августа в порт Хатинохэ (Япония), после «Ирбис» снялся в порт Владивосток. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на morspas.com.

Спасательное судно «Ирбис» относится к Приморскому филиалу ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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