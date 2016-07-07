Международный форум «Армия-2017» стартовал в Приморье

Международный военно-технический форум «Армия-2017» открылся во Владивостоке. С 22 по 27 августа жителям и гостям края представят новейшие образцы вооружения и техники.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в торжественной церемонии открытияфорума на Корабельной набережной принял участие губернатор Приморья. Он напомнил о задаче, которую поставил Президент РФ Владимир Путин –оснащать российские войска современным и перспективным оружием. Владимир Миклушевский подчеркнул, что Приморье уже вносит серьезный вклад и готово продолжать активную работу в направлении военного строительства.

«Современные боевые машины – вертолеты Ка-52, которые производит арсеньевский завод “Прогресс”, защищают границы нашей Родины и принимают участие в военной операции в Сирии. Одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке “Радиоприбор” сегодня в качестве филиала Дубненского машиностроительного завода продолжает выполнение очередного гособоронзаказа», – заявил глава края.

По словам ВрИО командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Александра Чайко, цель форума «Армия-2017» – сформировать научно-технический задел для разработки перспективных образцов вооружения и военной техники, оценить научный ресурс и промышленный потенциал в области инновационных исследований, разработок и технологий.

«Форум позволит не только показать возможности российской военной техники, но и обеспечит более конструктивное взаимодействие представителей всех оборонных ведомств, научно-производственного комплекса РФ», – подчеркнул он.

Международный военно-технический форум «Армия-2017» проводится во всех вооруженных силах России с 22 по 27 августа. В Восточно-военном округе местом проведения мероприятия в этом году выбран Владивосток. В форуме принимают участие 20 представителей военно-промышленного комплекса, научно-исследовательских организаций, вузов из различных регионов России.

Восточно-военным округом на выставочных площадках представлено более 100 экспонатов, в том числе около 60 образцов вооружения военной и специальной техники. Форум включает научно-деловую, демонстрационную, культурно-художественные программы, а также мероприятия военно-патриотического воспитания на пяти выставочных площадках: на 33-м причале Корабельной набережной, в Доме офицеров флота, ДВФУ, филиале парка «Патриот» на острове Русский, военном аэродроме Центральная Угловая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]