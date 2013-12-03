Жительница Находки едва не лишилась водительских прав из-за штрафов ГИБДД

Жительница Находки накопила многочисленные штрафы на общую сумму более 70,5 тысяч рублей.

В отделе судебных приставов по Находкинскому городскому округу в отношении нарушительницы было возбуждено 90 исполнительных производств о взыскании штрафов, выданных органами ГИБДД. Большая часть исполнительных производств были возбуждены в 2017 году, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов.

После того, как судебный пристав-исполнитель вручил неплательщице требование об оплате задолженности, а также предупреждение о временном ограничении права управления автомобилем, женщина погасила долг в полном объеме.

Напомним, что ограничение в праве управления транспортным средством может коснуться неплательщиков штрафов, если общая сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]