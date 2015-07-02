Лжепрокуроры терроризируют владивостокцев
Прокуратура предупреждает, что на территории краевого центра снова начали действовать мошенники: от имени прокуратуры жителям города звонят неизвестные и просят приобрести дорогостоящие подарки, алкоголь.
Так, подобный лжепрокурор позвонил руководителю одного из медицинских учреждений города. Звонивший предложил приобрести дорогостоящий алкоголь, пообещав взамен не приезжать в учреждение с проверкой. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Также недавно похожий телефонный звонок был зафиксирован на территории Уссурийского городского округа. Неизвестный от имени работника прокуратуры позвонил руководителю местной коммерческой организации, оказывающей медицинские услуги, и предложил приехать в прокуратур и попросил перечислить 8 тысяч рублей на сотовый телефон.
По факту произошедшего уже инициирована доследственная проверка.
Прокуратура официально заявляет, что телефонные звонки с «деловыми» предложениями и просьбами приобрести алкоголь, продукты питания и перевести деньги на номера мобильных телефонов являются действиями мошенников.
При поступлении подобного рода звонков и сообщений необходимо оперативно обратиться с заявлением в ближайшие отделы полиции или дежурную часть УМВД России по г. Владивостоку.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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