Диспансеризация взрослого населения выполнена в Приморье уже более чем на 50%

Диспансеризация взрослого населения продолжается в Приморском крае. На сегодняшний день углубленный медицинский осмотр в поликлиниках края прошли 73 162 жителя региона. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, диспансеризация взрослого населения выполнена в Приморье уже на 54,1%. Осмотрено более 73 тысяч жителей региона.

По данным главы ведомства Приморья Андрея Кузьмина, всего в этом году диспансеризацию должны пройти 135 164 человека.

«Те, кому требуется дополнительное обследование по итогам первого этапа диспансеризации, направляются на более углубленный медосмотр. Так, по данным на 18 августа, второй этап диспансеризации, а значит дополнительные обследования прошли 24 467 человек. Это более 33% от всех прошедших обследования с начала года», – подчеркнул Андрей Кузьмин.

Лидерами плана диспансеризации в 2017 году стали Владивостокская поликлиника №4, поликлиника краевой клинической больницы №2, лечебно-диагностический центр МГУ имени адмирала Г.И. Невельского, Октябрьская центральная районная больница, Спасская центральная районная поликлиника, Хорольская центральная районная больница, а также узловая поликлиника РЖД на станции Уссурийск. В данных лечебно-профилактических учреждениях план диспансеризации населения уже выполнен более чем на 70%.

Напомним, диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования. Она проводится путем углубленного обследования состояния здоровья граждан для раннего выявления хронических заболеваний, таких как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь, онкологические заболевания, туберкулез, сахарный диабет, острые нарушения мозгового кровообращения, которые являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности, а также выявления основных факторов риска развития этих заболеваний.

Объем диспансеризации зависит от возраста гражданина и включает в себя универсальные методы обследования для всех пациентов, а также углубленные обследования в определенные возрастные периоды.

С 2017 года в диспансеризацию входит возможность обследования на ВИЧ-инфекцию – для граждан в возрасте от 21 до 48 лет. Обследование проводится на добровольной основе, анонимно. Адреса, где можно пройти обследование на ВИЧ, можно узнать в поликлинике по месту жительства.

Отметим, что диспансеризации в 2017 году подлежат все лица, рожденные в 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921 годах. Для ее прохождения необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

Напомним, что для прохождения диспансеризации необходимы паспорт и полис медицинского страхования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]