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В Приморье сутки будут идти дожди

В Приморье сутки будут идти дожди

Днем в среду к Приморью подойдут фронтальные разделы циклона, который будет смещаться с районов Китая на Хабаровский край. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Во второй половине дня снова начнутся дожди и сохранятся в течение суток 24 августа. В отдельных районах пройдут ливни с грозами и усилением ветра. Температурный фон без существенных изменений.

Во Владивостоке 23 августа переменная облачность, ночью и большую часть дня без осадков, вечером начнется дождь и сохранится в ночь на четверг. Температура ночью +18…+20 °С, днем +26…+29 °С

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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