Приморская ГАИ переведена на усиленный вариант несения службы

С 25 по 27 августа полиция будет проводить комплексные профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений Правил движения на аварийно опасных участках дорог региона, в местах массового отдыха граждан.

Летом в Приморье за счет приезжих автомобилистов из других регионов страны существенно увеличивается число транспорта. Некоторые водители, не знающие местные дорожные условия, создают аварийные ситуации. Иногда это приводит к трагедиям.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 16 августа в Хасанском районе в результате столкновения автомобилей погибла семья из Амурской области: родители и их 9-летняя дочь.

Госавтоинспекция Приморского края переведена на усиленный вариант несения службы. В предстоящие выходные дни на наиболее проблемных участках дорог вновь пройдут комплексные профилактические мероприятия по пресечению нарушений Правил дорожного движения водителями, пассажирами и пешеходами.

В профилактических мероприятиях будет задействован весь личный состав строевых подразделений Госавтоинспекции края, краевой специализированной роты, а также аппарат Управления ГИБДД.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]