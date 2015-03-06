Приморская ГАИ переведена на усиленный вариант несения службы
С 25 по 27 августа полиция будет проводить комплексные профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений Правил движения на аварийно опасных участках дорог региона, в местах массового отдыха граждан.
Летом в Приморье за счет приезжих автомобилистов из других регионов страны существенно увеличивается число транспорта. Некоторые водители, не знающие местные дорожные условия, создают аварийные ситуации. Иногда это приводит к трагедиям.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 16 августа в Хасанском районе в результате столкновения автомобилей погибла семья из Амурской области: родители и их 9-летняя дочь.
Госавтоинспекция Приморского края переведена на усиленный вариант несения службы. В предстоящие выходные дни на наиболее проблемных участках дорог вновь пройдут комплексные профилактические мероприятия по пресечению нарушений Правил дорожного движения водителями, пассажирами и пешеходами.
В профилактических мероприятиях будет задействован весь личный состав строевых подразделений Госавтоинспекции края, краевой специализированной роты, а также аппарат Управления ГИБДД.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
21.08.2017 Свыше 200 нетрезвых водителей привлекли к ответственности полицейские в курортных зонах Приморья
-
19.08.2017 Инспекторы ГАИ устроили "курорт" автоводителям Приморья
-
14.04.2017 Госавтоинспекция Приморского края переведена на усиленный вариант несения службы
-
18.01.2016 ГАИ Владивостока переведена на усиленный режим несения службы
-
19.11.2015 Госавтоинспекция во Владивостоке переведена на усиленный вариант несения службы
-
06.03.2015 В предстоящие праздничные дни Госавтоинспекция Приморского края будет переведена на усиленный режим несения службы
Добавить комментарий