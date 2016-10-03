Более 20 миллионов рублей компенсаций получили жители Хасанского района

Пострадавшим от наводнения жителям Хасанского района уже выплачено компенсаций на сумму более 20 миллионов рублей. Такие цифры были озвучены на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провёл Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в Хасанском районе 22 августа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как доложила директор краевого департамента труда и социального развития Лилия Лаврентьева, на выплаты пострадавшим от стихии жителям Хасанского района перечислено 14,1 миллионов рублей федеральных средств и 5,2 миллиона – краевых.

«Эти деньги люди уже получили. Ещё 23 миллиона рублей поступят в муниципалитет сегодня», – уточнила руководитель ведомства.

Сейчас в Хасанском районе продолжают подворовой обход две комиссии по оценке ущерба. Также в районе приступили к работе экспертные комиссии, которые должны оценить состояние жилых домов, пострадавших от наводнения.

«На сегодняшний день таких домов в районе 13. Сейчас производится оценка их состояния после наводнения для принятия дальнейших решений», – сообщил глава муниципалитета Сергей Овчинников.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский вновь обратил внимание на необходимость работы с теми пострадавшими, кто сможет получить компенсации за ущерб только с соответствующим решением суда. Такие вопросы все еще звучат от жителей пострадавших территорий, в частности от жителей сёл Занадворовка и Барабаш, где побывал до заседания КЧС Губернатор.

«Большинство подтопленцев деньги получили, но много вопросов у тех, кто не прописан в домах или не имеет правоустанавливающих документов на дома. Эти люди не должны остаться без помощи. Не употребляйте слово "отказ в выплате" – мы не отказываем, а идём по другому пути, более сложному, через суд, но эта работа ведётся, ее нужно взять на особый контроль. Ещё раз подчёркиваю – люди должны получить все положенные им компенсации, причём максимально быстро», – заявил глава региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]