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Серьезное ДТП произошло на Угольной во Владивостоке

Серьезное ДТП произошло на Угольной во Владивостоке

Водитель Toyota Hoah двигался в прямом направлении. Навстречу ему ехал рейсовый автобус. Внезапно со второстепенной дороги выехала Toyota Carina. Седан ударил микроавтобус в правый борт. От удара Ноаh выбросило на встречную полосу, прямо под колеса рейсового автобуса. После этого микроавтобус вылетел на обочину и врезался в столб.

Водитель Toyota Carina поспешил скрыться с места аварии. Но его удалось оперативно найти и отправить на медицинское освидетельствование. В результате ДТП пострадал водитель микроавтобуса. Мужчину госпитализировали, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм vl_crime.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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