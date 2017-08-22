Серьезное ДТП произошло на Угольной во Владивостоке

Водитель Toyota Hoah двигался в прямом направлении. Навстречу ему ехал рейсовый автобус. Внезапно со второстепенной дороги выехала Toyota Carina. Седан ударил микроавтобус в правый борт. От удара Ноаh выбросило на встречную полосу, прямо под колеса рейсового автобуса. После этого микроавтобус вылетел на обочину и врезался в столб.

Водитель Toyota Carina поспешил скрыться с места аварии. Но его удалось оперативно найти и отправить на медицинское освидетельствование. В результате ДТП пострадал водитель микроавтобуса. Мужчину госпитализировали, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм vl_crime.

Публикация от Происшествия Приморья! (18+) (@vl_crime) Авг 22 2017 в 1:19 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]