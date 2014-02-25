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Вынесен приговор жителю Приморья до смерти избившему своего знакомого

Вынесен приговор жителю Приморья до смерти избившему своего знакомого

Житель Хорольского района Приморского края признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт СК РФ по Приморскому краю, в ноябре 2016 года подсудимый в ходе конфликта, возникшего при распитии спиртных напитков, нанес своему знакомому множество ударов руками в область груди, от которых потерпевший упал на пол. После этого он продолжил избиение, нанося удары руками и ногами по голове потерпевшего, затем  прижег тлеющим концом сигареты щеку избитого и частично поджег ему волосы на голове.

В результате причиненных телесных повреждений потерпевший скончался.

Суд назначил подсудимому наказание  в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии  строгого режима.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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