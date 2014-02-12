Семьи, проживающие в уссурийском ПВР, переселят в муниципальные квартиры

Жители Уссурийска, чьи дома пострадали от наводнения 7-8 августа и проживающие сейчас в пункте временного размещения, в ближайшее время переедут в муниципальные квартиры. Об этом доложил губернатору края глава Уссурийска Евгений Корж на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям 22 августа.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, сейчас в местном пункте временного размещения проживают 26 человек, в том числе 11 детей. В основном это многодетные семьи. Администрацией принято решение разместить их в городском маневренном фонде.

Сейчас в квартирах, куда переедут люди, лишившиеся дома, идёт ремонт, который завершат в течение нескольких дней. В этих квартирах пострадавшие от стихии уссурийцы будут жить до тех пор, пока не переедут в новое жильё. По информации муниципальной администрации, в округе могут быть признаны непригодными для проживания 42 дома.

Всего в Уссурийском городском округе, по данным краевого департамента труда и социального развития, подтоплено 1 412 домовладений, в которых зарегистрировано 4 182 человека.

На данный момент обследовано 100% домов и придомовых территорий. Но еще поступают обращения и семь оценочных комиссий продолжают работу, – сообщили в администрации края.

Напомним, 7 и 8 августа в Приморье прошли проливные дожди, в результате которых оказались подтоплены семь муниципалитетов края – Надеждинский, Михайловский, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный районы, а также Уссурийский городской округ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]