Оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» пообещал до 1 сентября зкрыть имеющуюся потребность кнопок в Приморье

Оператор государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» обещает до 1 сентября ликвидировать очередь на установку кнопок «ГЛОНАСС» в Приморье. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

По данным АО «ГЛОНАСС», на Дальний Восток отправлено 21 672 комплекта оборудования для установки на ввозимые подержанные автомобили. После поступления этой партии количество поставленного в ДФО оборудования за все время составит более 35 000.

По информации представителя Дальневосточного таможенного управления, в настоящее время очереди на установку кнопки «ГЛОНАСС» ждут 4 648 автомобилей. Таким образом, поступающее в регион оборудование с запасом покрывает имеющуюся потребность. В управлении отмечают, что готовы выдавать до 300 ПТС в сутки.

По словам представителей компании «Волтон Менеджмент Рус», которая была наделена полномочиями по выдаче и установке терминалов «ЭРА ГЛОНАСС» на территории Приморского края, в настоящее время ажиотажа с приобретением модулей «ГЛОНАСС» нет. Чтобы получить комплект оборудования, необходимо зарегистрироваться в электронной очереди на сайте компании, – сообщили в «Волтон Менеджмент Рус». Встать в электронную очередь также можно на сайте АО «ГЛОНАСС».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]