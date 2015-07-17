Уникальное двойное зимовье древних жителей обнаружили археологи в Шкотовском районе
Необычное древнее поселение в Шкотовском районе Приморского края обнаружили археологи Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Ученые предполагают, что в I тысячелетии до н.э. здесь располагался зимний лагерь прибрежных промысловиков. При этом люди селились на этой территории в разные периоды истории: в янковскую и кроуновскую археологическую культуры. Изучение уникального двухслойного памятника уже принесло участникам экспедиции больше 12000 артефактов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Анну Леонтьеву, начальника пресс-службы ДВФУ.
Как сообщил руководитель раскопок, директор Учебно-научного музея ДВФУ Школы гуманитарных наук Александр Попов, археологический памятник по-своему особенный. Сначала в этом месте поселились носители янковской культуры (VIII — I век до н. э.), затем здесь же обосновались представители кроуновской культуры (V век до н.э. — I век н.э.), что привело к образованию второго культурного слоя.
Необходимость проведения археологических раскопок появилась из-за строительства газопровода. На данный момент исследована лишь малая часть поселения, но археологи уже определили следы нескольких древних жилищ. Раскопаны костровые ямы, найдены остатки керамических сосудов, реплики бронзовых изделий, бусы — всего более 12 000 артефактов. Также обнаружены следы пожара в древних жилищах. Ученые уверены — главные находки еще впереди.
«Данный археологический объект представляет безусловный научный интерес. Поблизости есть немало поселений той эпохи, но наше выделяется своим расположением. В этом месте древним людям было особенно удобно жить зимой, поэтому мы предполагаем, что здесь находилось зимнее поселение. Его изучение может дать интересные свидетельства о сезонной деятельности и образе жизни племен Приморья в I тысячелетии до н.э.», — отметил Александр Попов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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