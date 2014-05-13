Житель Находки напал на своего работодателя с молотком

Находкинский суд вынес обвинительный приговор местному жителю, которого признали виновным в разбое, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, фигурант решил похитить деньги у своего директора в мебельной мастерской, у которого он работал, находясь на испытательном сроке. Злоумышленник вошел в кабинет начальника и, используя молоток, напал на него, нанеся множество ударов по голове и рукам. После нападавший сорвал с потерпевшего куртку, в кармане которой было 60 тыс. рублей.

С похищенным он скрылся с места преступления, успев до своего задержания потратить почти всю сумму. В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал, уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

Суд назначил фигуранту, который оказался рецидивистом, 6 лет 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд также удовлетворил гражданский иск на сумму невозмещенного ущерба в размере 51 тыс. рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]