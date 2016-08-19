Более 600 домов восстановлено после ЧС в Уссурийске

Владимир Миклушевский во вторник, 22 августа, побывал в одном из наиболее пострадавших от ЧС муниципалитетов края – Уссурийском городском округе. Глава региона проверил, как оказывается помощь жителям города, и проинспектировал ход аварийно-восстановительных работ на улицах муниципалитета. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Дом Татьяны Анатольевны Рыженко располагается на улице Садовой. Разрушенный пол, намокшие стены и минимум уцелевшей мебели – прошедший ливень оставил женщину в условиях, непригодных для проживания.

«Почти всё потеряно. Теперь нужно делать капитальный ремонт», – поделилась она.

Глава региона выяснил у Татьяны Анатольевны, что она уже получила необходимые выплаты из краевого бюджета, в скором времени должны прийти и федеральные средства. Однако живет женщина одна и помочь ей некому.

«Вам помогут с ремонтом, ремонтные бригады будут работать бесплатно», – обозначил Губернатор.

Глава муниципалитета Евгений Корж заверил, что местные власти помогут и с приобретением необходимых стройматериалов.

«Мы уже определили компании, которые будут продавать их нам по себестоимости», – сообщил он.

Ещё одна пострадавшая семья – семья Карноуховых. Вода затопила их дом почти на метр, в результате Снежана с мужем и двумя детьми остались практически без имущества.

«Всё утонуло. Мы выбросили всю мебель, кровати. Хорошо, добрые люди принесли немного мебели, одеяла, подушки, а то не на чем было даже спать. Теперь нужно менять полы, обои. Дом старый, рушится, начала протекать крыша, появилась плесень», – рассказывает Снежана.

Глава края поинтересовался, есть ли у семьи тепловая пушка, чтобы просушить дом.

«Нет, мне соседка давала, мы немножко сушили, но вообще нужна», – ответила женщина.

«Хорошо, сейчас дадим поручение, Вам привезут», – сказал Губернатор.

Также Владимир Миклушевский распорядился провести оценку пригодности дома для дальнейшего проживания.

«К Вам придет комиссия, и если здесь действительно много, что нужно делать и дом попадает в категорию непригодных для жилья, тогда мы с Вашего согласия выдадим Вам субсидию на покупку нового дома», – отметил глава региона.

Также в ходе осмотра частного жилого сектора в Уссурийске Владимир Миклушевский обратил внимание муниципальных властей на то, что во многих придомовых территориях сильно размыт подход к домам.

«Необходимо подвозить пескогравий и по желанию людей помогать им подсыпать образовавшиеся ямы», – заявил Губернатор.

Всего на сегодняшний день, по словам врио начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю Валерия Дзуцева, в Уссурийском городском округе расчищено 67 улиц, в ближайшее время ремонтные работы будут завершены еще на 32.

«В настоящий момент восстановлен 641 дом, предстоит восстановить еще 559. На улицах работают 780 человек и 100 единиц техники», – доложил он в ходе заседания штаба по ликвидации КЧС под руководством Губернатора края.

Подчеркнуто, что все ремонтные работы в муниципалитете должны быть завершены к концу августа.

Отметим, глава региона Владимир Миклушевский подписал уже десять распоряжений Администрации Приморского края о предоставлении выплат гражданам из средств краевого бюджета – на эти цели уже направлено более 80 миллионов рублей. 12 августа пострадавшие от стихии граждане начали получать первые выплаты. Еще два транша на эти цели в размере 99 и 555 миллионов рублей выделены Правительством РФ.

Как доложила директор департамента труда и социального развития Приморья Лилия Лаврентьева, жителям Уссурийска выплачено уже более 32 миллионов рублей из средств краевого бюджета. В среду, 23 августа, в муниципалитет будет направлено еще более шести миллионов.

«Что же касается федерального финансирования, то пострадавшие Уссурийска получили уже почти 210 миллионов рублей, и сегодня в муниципалитет ушел еще почти 51 миллион федеральных средств », – отметила Лилия Лаврентьева.

Напомним, 7 и 8 августа в Приморье прошли проливные дожди, в результате которых оказались подтоплены семь муниципалитетов края – Надеждинский, Михайловский, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный районы, а также Уссурийский городской округ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]