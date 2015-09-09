Ход восстановительных работ в пострадавших от паводка районах края оценил губернатор Владимир Миклушевский. Он побывал в Хасанском районе, а также встретился с жителями Уссурийска. Здесь аварийные работы не останавливаются даже ночью. Город постепенно возвращается к привычному ритму, но пострадавшие все еще нуждаются в помощи.

Беда перезнакомила всех жителей улицы Степаненко в Уссурийске. Во время прихода большой воды соседи помогали друг другу выбраться из затопленных домов. Сейчас вместе пытаются ликвидировать последствия паводка. Сушат вещи, убираются во дворах, откачивают воду. Комиссии уже давно оценили ущерб, который нанесла стихия. Губернатор края поинтересовался, нужна ли еще помощь.

На выплаты пострадавшим из краевого бюджета направили более 50 миллионов рублей. На подходе и федеральные деньги. Также принято решение помочь людям с ремонтом. Более 300 пострадавших смогут рассчитывать на помощь строительных бригад. Их услуги оплатят из бюджета.

Во время режима ЧС наплыв переживают уссурийские поликлиники. Люди массово идут на прививку. В авральном режиме медики вакцинировали население от опасных инфекций, которые могут передаваться водой и с грязью. За три дня на укол от дизентерии, брюшного тифа и других кишечных палочек пришли более 2000 детей и взрослых.

Светлана Петтай, заместитель главного врача Уссурийской центральной городской больницы: «Мы не ожидали такого резонанса со стороны жителей. Люди потоком шли и в субботу и в воскресенье и приводили своих детей. Сельские территории вообще 100% охват получился. Мы спокойны теперь за наших людей».

Оксана Ефанова, жительница г. Уссурийска: «Мои знакомые все сделали. Это нужное дело. Такой потоп был. Надо себя защитить».

Сильные дожди, разлившиеся ручьи и реки подтопили в Уссурийске более 1000 домов, это почти 9000 человек. Постепенно город возвращается к привычной жизни, хотя и пристально следят за новостями о погоде, ведь в ближайшие дни в крае вновь не исключены сильные дожди.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]