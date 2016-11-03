Неучтенная рыбопродукция стоимостью более 3 млн рублей обнаружена в порту «Владивосток»

Неучтенную рыбопродукцию при осмотре трех судов в порту «Владивосток» обнаружили сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Рыночная стоимость рыбопродукции может составлять более 3 миллионов рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-группу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Транспортное рефрижераторное судно «Остров Карагинский» (порт приписки – г. Петропавловск-Камчатский), принадлежащее ООО «Корякморепродукт», прибыло в порт «Владивосток» из Камчатско-Курильской экспедиции для выгрузки свежезамороженной рыбопродукции. Однако на его борту, помимо документально подтвержденной продукции, была обнаружена так называемая «самозаготовка». В каютах членов экипажа и технологических полостях судна пограничники обнаружили свыше 270 килограммов икры и более 500 килограммов рыб лососевых пород.

На рыбопромысловом судне «Мыс Турали» (порт приписки – г. Петропавловск-Камчатский), вернувшегося с Беринговоморской экспедиции, по окончании выгрузки заявленной рыбопродукции, были обнаружены неучтенные водные биологические ресурсы общим весом 1885 килограммов. Более 670 кг из них составила ястычная икра лососевых пород, остальное – потрошеная нерка и кета.

Со слов капитана судна стало известно, что возможно произошла ошибка при подсчете, а также при составлении рыбопромысловой документации.

Напомним, что в мае этого года ООО «Корякморепродукт» было оштрафовано на более чем 6 миллионов рублей. Тогда на рыбопромысловом судне «Мыс Турали» была обнаружена скрытая неучтенная рыбопродукция, общий вес которой превысил 19 тонн.

Еще одно судно – транспортный рефрижератор «Кронштадтский» (порт приписки – г. Владивосток), принадлежащее компании ООО «Лодия», было досмотрено сотрудниками Пограничного управления по приходу из Камчатско-Курильской экспедиции. Как и в случае с ТР «Остров Карагинский», на его борту была обнаружена неучтенная морепродукция: 65 килограммов икры и 145 килограммов рыб лососевых пород.

В отношении капитанов судов вынесены определения.

По данным фактам проводятся административные расследования по окончании которых будут приняты правовые решения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]