Анонс на 24 августа
24 августа г. Нижнекамск. ХК «Нефтехимик» – ХК «Адмирал» Владивосток. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.
24 августа-3 сентября г. Владивосток, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17). Всероссийская парусная регата «Кубок залива Петра Великого», Чемпионат России по парусному спорту – 2017.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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