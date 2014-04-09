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Во Владивостоке пропала девушка

Во Владивостоке пропала девушка

Фото: ДПС-контроль

Александра Чернова, 2004 г.р., проживающая во Владивостоке, 19 августа 2017 года ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control, предположительно, девушка может находиться на Набережной Владивостока.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 168-170 см., плотного телосложения, лицо круглое, глаза большие, карие, волосы прямые, коричневые.

Была одета: платье голубого цвета длиной до колен, на ногах кроссовки синего цвета фирмы «NIKE».

Особые приметы: на щиколотке правой ноги татуировка в виде якоря.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Александры,
просят позвонить по телефонам:

8 (4232) 27 – 65 – 63, 8 902 48 08 678 или 02 – полиция;

8 914 721 22 32 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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