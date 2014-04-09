Во Владивостоке пропала девушка
Александра Чернова, 2004 г.р., проживающая во Владивостоке, 19 августа 2017 года ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control, предположительно, девушка может находиться на Набережной Владивостока.
Приметы: на вид 14-15 лет, рост 168-170 см., плотного телосложения, лицо круглое, глаза большие, карие, волосы прямые, коричневые.
Была одета: платье голубого цвета длиной до колен, на ногах кроссовки синего цвета фирмы «NIKE».
Особые приметы: на щиколотке правой ноги татуировка в виде якоря.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Александры,
просят позвонить по телефонам:
8 (4232) 27 – 65 – 63, 8 902 48 08 678 или 02 – полиция;
8 914 721 22 32 – волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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